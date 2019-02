Euro d’athlétisme en salle – Robin Hendrix qualifié pour l’Euro indoor de Glasgow sur 3.000m

Robin Hendrix a réalisé samedi à Linz, en Autriche, le temps limite sur 3.000 mètres pour les championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Glasgow (1er-3 mars). Hendrix (OEH), 23 ans, s’est classé 2e, samedi, du 3.000 mètres du meeting de Linz en un temps de 7:53.89, soit près de 3 secondes en-dessous du minimum européen pour Glasgow (7:56.29). La course de Linz a vu la victoire du Néerlandais Mike Floppen en 7:53.40.

Robin Hendrix est, avec Ismael Debjani (1.500 m), le 2e athlète belge qualifié pour l’heure pour l’Euro de Glasgow. Les relais 4×400 messieurs et dames sont égalements qualifiés.

Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens doivent encore attendre, mais peuvent espérer, sur base de leurs prestations du week-end dernier aux championnats de Belgique d’épreuves combinées, décrocher leur ticket pour Glasgow.

Source: Belga