« Des centaines d’espions chinois et russes à Bruxelles »

En accueillant les sièges de l’Union européenne et de l’Otan, Bruxelles ne manque pas de susciter l’intérêt des services de renseignement. Les diplomates européens sont mis en garde par le service de sécurité interne au Service européen d’action extérieure (SEAE) contre l’espionnage russe et chinois, rapporte le quotidien allemand Die Welt samedi sur base de sources diplomatiques européennes. Selon ce service de sécurité, il y aurait environ « 250 espions chinois et 200 espions russes » actifs à Bruxelles. Ces diplomates affirment aussi avoir été mis en garde contre certains endroits dans le quartier européen à Bruxelles, dont un restaurant et un café réputé dans les alentours directs du bâtiment de la Commission européenne et du SEAE.

Les services secrets chinois et russes oeuvreraient à Bruxelles, selon le journal allemand, surtout dans les ambassades et les services commerciaux de leur pays ayant une représentation dans la capitale belge. Les chiffres sur les agents d’autres pays non-européens, comme des Etats-Unis, ne sont pas mentionnés.

Source: Belga