ATP Cordoba – Pas encore de première finale ATP pour Gille et Vliegen

Sander Gille (ATP 86 en double) et Joran Vliegen (ATP 89) n’ont pas réussi à se qualifier pour la première finale ATP de leur carrière. Samedi, en demi-finale du tournoi de Cordoba (Argentine), une épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 527.880 dollars, le duo belge a été battu par la paire argentine tête de série N.1 formée par Maximo Gonzalez (ATP 41 en double) et Horacio Zeballos (ATP 23) 4-6, 7-6 (7/3), 10/5 après 1 heure et 36 minutes. Gonzalez et Zeballos affronteront en finale le Tchèque Roman Jebavy (ATP 58 en double) et l’Argentin Andres Molteni (ATP 51 en double). Ceux-ci, têtes de série N.2, ont battu les Argentins Facundo Bagnis (ATP 216) et Guillermo Duran (ATP 92) 6-4, 6-4.

Source: Belga