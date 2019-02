Victoires de la Musique – Le rappeur belge Damso remporte la Victoire du meilleur album rap

Le rappeur belge Damso a remporté vendredi soir, en France, la Victoire de la Musique du meilleur album rap pour « Lithopédion ». Moha La Squale (« Bendero ») et Georgio (« XX5 ») étaient également nommés dans cette catégorie. « Très agréablement surpris » après sa nomination, l’artiste a reconnu qu’il n’avait « pas toujours tenu des propos très élogieux » sur cette remise de prix.

« C’est une belle leçon car là où j’ai fait preuve de colère, vous avez fait preuve d’ouverture d’esprit », a-t-il dit au public parisien. Et ça, ça force le respect et bravo à vous! »

Damso a encore espéré que cela allait « continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu’il est et non ce qu’on veut qu’il soit ».

Source: Belga