Un tigre tue une potentielle compagne juste après leur rencontre au zoo à Londres

Un tigre mâle de Sumatra a tué une compagne potentielle vendredi, quelques minutes à peine après que les deux animaux aient été placés ensemble pour la première fois dans un enclos au Zoo de Londres.

Le nouveau tigre mâle, nommé Asim, se trouvait dans un enclos adjacent depuis son arrivée au parc, il y a 10 jours, dans le cadre d’un programme européen de conservation.

Melati, la tigresse, et lui ont d’abord été autorisés à se voir, se sentir et réagir l’un à l’autre avant d’être réunis, a expliqué le Zoo de Londres.

Les experts pensaient avoir vu « des signes positifs évidents et sentaient que c’était le bon moment pour présenter Asim, âgé de sept ans, à Melati, qui a dix ans. » Mais de telles introductions comportent toujours un risque élevé, reconnait le parc animalier.

Si les tigres se montraient prudents au début de leur rencontre vendredi matin, cela « a rapidement dégénéré en une interaction plus agressive ». Les soigneurs ont bien essayé de distraire les animaux qui étaient en train de se battre mais, le temps qu’ils parviennent à placer Asim dans un enclos séparé, Melati était déjà morte.

Source: Belga