Tentative d’incendie: Macron exprime toute sa « solidarité » envers Richard Ferrand

Emmanuel Macron a exprimé toute sa « solidarité » envers Richard Ferrand et ses proches vendredi soir alors que le domicile privé du président LREM de l’Assemblée nationale dans le Finistère a été visé par une tentative d’incendie « volontaire ». « Rien ne légitime la violence ou l’intimidation à l’égard d’un élu de la République. Toute ma solidarité envers @RichardFerrand et ses proches », a tweeté le chef de l’Etat.

« Alors que le Président de l’Assemblée nationale assistait ce jour à Rennes, aux côtés du Premier ministre, à la signature du pacte d’accessibilité et du contrat d’action publique pour la Région Bretagne, un voisin constatait que son domicile situé à Motreff, dans sa circonscription du Finistère, avait fait l’objet d’un incendie volontaire », a indiqué un communiqué de l’Assemblée nationale vendredi soir.

source: Belga