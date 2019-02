Proximus League – Tubize battu sur la pelouse de Westerlo

Westerlo s’est imposé 1-0 face à Tubize lors du match d’ouverture de la 11e journée de la deuxième tranche de D1B vendredi soir au Kuipje. Au classement général des deux tranches, Westerlo est actuellement quatrième avec 32 points, soit neuf de plus que Tubize, avant-dernier du championnat. Dans une rencontre disputée et indécise jusqu’au bout, les Campinois de Westerlo sont finalement parvenus à faire la différence dans les dix dernières minutes de la rencontre. C’est l’attaquant serbe Sava Petrov qui a permis à Westerlo de l’emporter pour la neuvième fois de la saison. Un résultat important qui permet aux hommes de Bob Peeters de continuer d’espérer à une qualification pour les playoffs 2 de Jupiler Pro League.

Samedi, Roulers accueillera Lommel, tandis que OH Louvain et son nouvel entraîneur Vincent Euvrard se déplaceront à Malines. Dimanche, le Beerschot Wilrijk affrontera l’Union Saint-Gilloise en clôture de la 11e journée de la 2e tranche de D1B.

Source: Belga