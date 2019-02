Nouvelle réunion Etats-Unis/Corée du Nord en vue avant le sommet Trump/Kim

L’émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun a terminé vendredi une visite de trois jours à Pyongyang et a convenu de revoir son homologue nord-coréen avant le sommet de fin février entre Donald Trump et Kim Jong Un. De mercredi à vendredi, il s’est entretenu avec l’émissaire nord-coréen Kim Hyok Chol pour faire des progrès dans les négociations sur « une dénucléarisation complète, la transformation des relations Etats-Unis/Corée du Nord, et la mise en place d’une paix durable sur la péninsule coréenne », a déclaré le département d’Etat américain dans un communiqué.

Les deux émissaires « sont convenus de se rencontrer à nouveau avant le deuxième sommet » entre le président des Etats-Unis et le dirigeant nord-coréen, prévu les 27 et 28 février au Vietnam, a-t-il précisé.

source: Belga