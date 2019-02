Le parlement grec ratifie l’adhésion de la république de Macédoine du Nord à l’Otan

Le parlement grec a ratifié vendredi le protocole d’adhésion de la république de Macédoine du Nord à l’Otan, avec 153 votes pour, 140 contre et une abstention.

Athènes avait cessé de bloquer le rapprochement entre l’alliance et l’ancienne république yougoslave après que celle-ci a accepté de changer son nom en Macédoine du Nord afin de se discerner de la province grecque de Macédoine.

Les 29 pays membres de l’Otan avaient signé le protocole d’adhésion avec le pays mercredi.

La Grèce est la première nation à ratifier ce document. Quand tous les autres l’auront fait, un processus qui pourrait prendre environ un an, la Macédoine du Nord deviendra membre de l’alliance à part entière.

Source: Belga