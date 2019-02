Euromillions Basket League – Dixième succès de rang du Brussels, Charleroi domine le derby wallon

Le Brussels a signé une dixième victoire consécutive en dominant Malines 92-65 (mi-temps: 43-34) vendredi lors de la 16e journée de l’Euromillions Basket League. Dans l’autre rencontre, Charleroi a battu Liège 85-55 (mi-temps: 37-35). Malines a accroché le Brussels dans le premier quart-temps (21-19). Les Bruxellois ont pris le large dans le deuxième quart (43-34) avant de s’envoler dans le troisième (70-47) et n’ont plus été inquiétés ensuite (92-65).

Côté bruxellois, Christopher Smith a terminé avec 17 points au compteur, Aleksander Lichodzijewski et Jonas Foerts y ont été de 13 points chacun.

Avec 11 victoires et 3 défaites, le Brussels totalise autant de victoires qu’Ostende. Le champion en titre compte un match (et une défaite) de plus et donc une unité de plus, 26. En termes de points, Charleroi (10 victoires, 6 défaites) rejoint Ostende.

Le Spirou a battu Liège 85-55. Le derby wallon est resté équilibré en première période (37-35). Charleroi a creusé l’écart dans le troisième quart-temps (60-46) et a poursuivi sur sa lancée dans les dix dernières minutes (85-55).

Quincy Ford (18 points) et Matt Mobley (14) ont été les principaux artisans du succès carolo.

Malines (5 victoires, 11 défaites) et Liège (3 victoires, 12 défaites) se suivent aux 8e et 9e places.

Source: Belga