Depuis 12 ans, cette mouette revient voir celui qui l’a sauvée

C’est une belle et étonnante histoire d’amitié entre un homme de 80 ans et une mouette. Douze ans après que John Sumner lui ait sauvé la vie, l’oiseau lui en est toujours reconnaissant.

John Sumner est un retraité britannique de 80 ans. Durant son temps libre, il aime se promener sur la plage d’Instow près de la petite ville portuaire de Bidefort, au Sud-Ouest de l’Angleterre. Pour l’accompagner, depuis douze ans, il peut compter sur la présence de Chirpy, un étonnant ami à plumes. En effet, Chirpy n’est autre qu’une mouette.

Une belle histoire d’amitié

La belle histoire entre le vieil homme et l’oiseau a commencé il y a douze ans lorsque John a trouvé l’animal sur le sable avec une patte cassée. Il a alors décidé de prendre l’animal sous son aile. Pendant trois semaines, il s’est occupé de la mouette en lui apportant des morceaux de biscuit pour chien. Lorsque la patte de l’oiseau a fini par guérir, John pensait ne plus jamais le revoir. Et pourtant…

Reconnaissante envers son sauver

Malgré les années qui passent, Chirpy semble ne jamais avoir oublié le geste de son sauveur. Douze ans plus tard, elle semble toujours lui être reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Chaque jour, lorsque John Sumner va se promener sur la plage, il est accueilli par la mouette. « Elle vole au-dessus de moi et elle s’approche. Elle ne va voir personne d’autre comme ça. Elle a une sorte de lien d’amitié avec moi », a déclaré l’homme de 80 ans au journal North Devon Gazette.

« En mars, elle s’en ira et en septembre, après qu’elle ait fait sa nidification, elle reviendra comme chaque année », a ajouté John, heureux d’avoir pu nouer une amitié avec une mouette.