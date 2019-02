Plus de 10.000 jeunes manifestants dans la marche pour le climat qui a débuté dans le centre de Louvain

La police comptabilisait jeudi en milieu de journée environ 10.000 manifestants rassemblés dans le centre de Louvain pour le nouveau « jeudi pour le climat ». Toutes les écoles secondaires de la ville brabançonne soutiennent la marche. Quelques centaines de jeunes supplémentaires étaient encore attendus en début d’après-midi, notamment depuis des écoles d’Heverlee. Vers 13h30, la marche a finalement débuté, avec plus de 10.000 participants, depuis la Ladeuzeplein. La police de Louvain a visiblement été surprise par le succès de l’initiative, puisqu’elle a indiqué en début d’après-midi que le parcours prévu avait été modifié « vu l’affluence ». Plutôt que de passer par la Tiensestraat après avoir traversé la Grand-Place, les manifestants emprunteront les Bondgenotenlaan et Koning Leopold I-straat avant de revenir sur la Ladeuzeplein.

Dans l’attente du départ, des jeunes reprenant notamment la chanson « Iedereen is van de wereld », de The Scene, ont été observés sur la place. Au moment de la mise en marche du cortège, les jeunes participants ont été applaudis par un groupe de parents et grands-parents, venus spécialement pour exprimer leur soutien.

Beaucoup d’enfants semblent faire partie du cortège, qui compte aussi des écoliers francophones.

