Nouveau pic de demandes d’asile en janvier

En janvier 2019, 2.765 personnes ont introduit une demande de protection internationale en Belgique, une hausse de 120% par rapport à décembre 2018, rapporte jeudi le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) sur son site internet. Les demandeurs d’asile proviennent principalement de Palestine (15,4%), Afghanistan (10,6%), Syrie (8%) et Irak (7%). La Guinée, la Turquie, la Somalie, l’Iran, le Burundi et l’Erythrée complètent le top 10 des pays d’origine les plus représentés.

En décembre, 1.253 personnes avaient demandé l’asile, ce qui constituait un record du nombre le plus bas pour un mois de décembre depuis 2008. Le mois dernier, les chiffres sont repartis à la hausse et sont même les plus élevés pour un mois de janvier depuis 2016. Ils restent toutefois en deçà de ceux de 2015.

En 2018, un total de 23.443 personnes ont introduit une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Parmi ses décisions finales prises cette année, le CGRA a estimé dans 49,1% des cas que le demandeur avait réellement besoin de protection.

