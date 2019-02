Le KVC Westerlo rapatrie Christian Brüls en Belgique

Christian Brüls, 30 ans, va refouler les pelouses du championnat de Belgique de football. Le milieu de terrain germnophone qui s’entraînait à Amblève, un club de P1 liégeoise, a en effet signé un contrat qui le lie jusqu’à la fin de la saison au KVC Westerlo, en pleine lutte avec Lommel pour la 4e place de la D1B, qualificative pour le playoff 2. Une option pour la saison prochaine est jointe au contrat. Brüls était sans club depuis la fin de son aventure au FC Paphos, à Chypre, l’année passée. « Cela fait longtemps que je n’ai plus joué, mais je n’ai pas pour autant perdu mes qualités », assure-t-il. « Westerlo a été le seul à me donner ma chance, et croyez moi je saurai la saisir. Je ne les décevrai pas… »

Testé cet hiver au Paris FC et à Hallesche (D3 allemande), il était à l’essai depuis le début de la semaine à Westerlo, où il avait déjà évolué en 2010-2011 (47 matches, 6 buts, 5 assists). Il a su convaincre le staff technique de son utilité à cette occasion.

Après ses débuts à l’AS Eupen (2005-2008), alors en D2, Christian Brüls a successivement évolué au MVV Maastricht (2008-2010), à Westerlo (2010-2011), à La Gantoise (2011-2013), à l’OGC Nice (2013-2014), au Standard de Liège (2015-2016), au Stade Rennais (2014-2015 et 2016-2017), de nouveau quelques mois à Eupen et enfin à Paphos.

Finaliste de la Coupe avec Westerlo en 2011, il en conserve le meilleur souvenir, malgré la défaite, 0-2 contre le Standard « C’est même une des raisons pour lesquelles je suis tellement content de revenir ici », avoue-t-il.

