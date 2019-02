Guy Verhofstadt suggère à Theresa May de coopérer avec les travaillistes

Le coordinateur du Parlement européen pour le Brexit, Guy Verhofstadt, a enjoint jeudi à la Première ministre britannique Theresa May de rechercher une majorité « la plus large possible » au parlement de Wesminster en faveur d’un Brexit ordonné, lui suggérant ainsi de coopérer avec l’opposition travailliste. « Nous ne pouvons trouver aucun accord si l’incertitude persiste au Royaume-Uni, avec des majorités qui tiennent à six, sept, huit, neuf voix à la Chambre des Communes », a commenté l’ex-Premier ministre belge, à l’issue d’une rencontre à Bruxelles entre Mme May et une délégation du Parlement européen.

La semaine dernière, la dirigeante conservatrice avait été mandatée par une majorité de 317 voix contre 301 pour tenter de convaincre l’Union européenne de rouvrir les négociations sur l’accord de retrait.

« La collaboration entre formations politiques est la voie à suivre », a affirmé le chef des libéraux au Parlement européen. Il a félicité le leader du Labour Jeremy Corbyn d’avoir offert son soutien à Mme May à condition qu’elle opte pour une union douanière avec le reste de l’Union et maintienne une série d’autres liens étroits avec le marché unique.

C’est la première fois que Mme May se rend au Parlement européen dans le cadre des pourparlers sur le Brexit. L’hémicycle communautaire sera appelé à se prononcer sur l’accord de retrait s’il passe le cap du Parlement britannique.

Peu auparavant, Mme May s’était entretenue avec le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Elle a avancé plusieurs options visant à rencontrer les demandes des députés britanniques, qui réclament une modification légalement contraignante de l’accord de retrait concernant le « backstop », le filet de sécurité que l’UE veut préserver en dernier recours pour éviter l’érection d’une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

M. Juncker a répété qu’il n’était pas question de modifier l’accord de retrait, mais qu’il était possible d’ajouter des termes plus ambitieux dans le cadre de la déclaration sur la relation future, tant sur le fond que sur les délais.

Malgré les divergences, les deux dirigeants sont convenus que leurs équipes mèneraient des pourparlers pour tenter de dégager une solution qui réunirait le plus large soutien possible au Parlement britannique, tout en respectant les lignes édictées par le Conseil européen. « La Première ministre et le Président se rencontreront à nouveau avant la fin février » pour faire le point sur ces discussions, selon un communiqué commun.

