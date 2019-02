Un petit garçon de 8 ans écrit une lettre déchirante pour sauver la vie de son père

Maxwell McCleave, 8 ans, a écrit une lettre très émouvante dans laquelle il lance un appel afin de sauver la vie de son père, relaie Metro UK.



Jusqu’à il y a deux ans, Pete, le père de Maxwell, était un homme en bonne santé. Alors âgé de 39 ans, il faisait du triathlon et était entraîneur de rugby. Mais en septembre 2016, quelques jours après avoir participé à un Ironman, Pete est hospitalisé pour ce que les médecins pensent être une pneumonie.

Mais après plusieurs mois de tests, on lui a finalement diagnostiqué un myélome, une forme rare de cancer du sang. On a dit à Pete que sans greffe de cellules souches, il lui restait environ sept ans à vivre. Déterminés à se battre, Pete et sa famille ont créé la campagne « 10.000 donors », qui incite les gens à s’inscrire sur un registre de donneurs de cellules souches. Jusqu’à présent, plus de 5.000 personnes se sont inscrites et parmi celles-ci, quatre personnes ont été confirmées compatibles avec des personnes ayant besoin d’une greffe.

« Je ne veux pas qu’il parte »

Après des années passées à voir son père entrer et sortir de l’hôpital et suivre un traitement de chimiothérapie, Max est conscient que son père est malade et voulait faire quelque chose pour l’aider. Il a donc écrit cette lettre pour encourager davantage de personnes à s’inscrire et devenir donneurs, afin de lui donner plus de temps avec son père. L’écolier a même inclus une image dessinée à la main pour montrer le processus de don de leurs cellules souches. « S’il vous plaît, aidez mon père et inscrivez-vous pour faire un don, je l’aime et je ne veux pas qu’il parte », écrit le petit garçon à la fin de sa magnifique lettre.

Mon père Pete a besoin de votre aide « Je m’appelle Maxwell McCleave, je suis en quatrième primaire et j’ai 8 ans. Mon petit frère s’appelle Seb et il fréquente la même école que moi. Il est en première année et il a 5 ans. Mon père est atteint d’un myélome, un cancer du sang que je ne veux vraiment pas qu’il ait. Je souhaite vraiment que vous aidiez Pete, mon père, à vaincre son cancer du sang en vous inscrivant sur la liste des donneurs de cellules souches de DKMS. Si mon père ne trouve pas de cellules souches, il ne restera que sept ans avec moi et je veux beaucoup plus de temps ! Pour trouver un donneur, mon père a lancé une campagne dont je veux parler à tout le monde, car cela pourrait le sauver. Elle s’appelle 10000donors.com. Il essaie rassembler le plus grand nombre de donateurs possible sur la liste, qui, je l’espère, seront compatibles un jour, ainsi qu’à de nombreux autres. L’image que j’ai dessinée concerne les cellules souches. Donc, les petites choses bleues sont les cellules souches et le rouge est le sang. Les cellules souches se trouvent dans votre sang si vous ne le saviez pas. Le sang est versé dans une machine appelée machine à dialyse. La machine extrait certaines de vos cellules souches de votre sang et elles sont ensuite placées dans un pot pour être nettoyées et placées dans la personne atteinte du cancer. Vous ne perdez rien car votre sang est ensuite réintroduit dans l’autre bras et vos cellules souches se régénèrent en quelques semaines. À gauche, je suis avec mon père au début de sa maladie. J’ai aimé sa tête chauve, mon frère et moi pensions qu’il ressemblait à Jonjo Shelvey, Newcastle United est notre équipe favorite! S’il vous plaît, aidez mon père et inscrivez-vous pour faire un don, je l’aime et je ne veux pas qu’il parte. Merci d’avoir lu ma lettre, j’espère que vous allez m’aider et aider la campagne de mon père. »

Maxwell McCleave