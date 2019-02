Alpagas, serpents et rats pour lutter contre la démence

Une maison de retraite anglaise accueille de drôles de pensionnaires. Des alpagas, des serpents, des rats ou encore des escargots géants sont venus tenir compagnie aux résidents.

La zoothérapie est de plus en plus utilisée afin d’aider les personnes atteintes de démence ou souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le Huffington Post nous apprend qu’une maison de retraite d’Ipswich, au nord-est de Londres, a décidé de faire appel à des animaux pas comme les autres pour venir en aide aux résidents.

Réduire le stress

Alpagas, serpents, rats ou encore escargots géants sont venus égayer le quotidien des vieilles personnes. Ça change des chiens et des chats ! Le but est de réduire le stress des pensionnaires, de les aider à reprendre confiance, à raviver des émotions ou encore à les sortir de l’isolement. Même s’ils ne « guérissent » pas, les animaux aideraient à réduire les symptômes de la maladie mentale.

Des « bisous » d’alpaga

Les résidents sont simplement mis en contacts avec les animaux et on les laisse interagir. Dans la maison de retraite d’Ipswich, les alpagas ont fait sensation. Les pensionnaires ont particulièrement aimé cet animal car il se penche en avant et touche le visage avec son nez. On appelle ça le bisou d’alpaga !