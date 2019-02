Van Herck, qui a désormais la double casquette: « la façon de travailler est la même »

Capitaine de l’équipe de Coupe Davis depuis 2011, Johan Van Herck fera ses débuts à la tête de l’équipe féminine samedi et dimanche au Country Hall de Liège, à l’occasion du premier tour (quart de finale) de la Fed Cup contre la France. « La façon de travailler est la même: tout est dans la préparation », a confié Van Herck mercredi en conférence de presse. Vendredi et samedi passés, Van Herck était au Brésil pour les qualifications à la phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule. A peine rentré en Belgique, il a changé de casquette et mis celle de capitaine de l’équipe de Fed Cup. « On a vite fait la transition », a confié Van Herck. « On est arrivé lundi soir et on a directement repris le travail, parce que avec le staff et cette équipe, on reprend à zéro. On a tous la même ambition, à savoir gagner cette rencontre. »

Y a-t-il des différences entre coacher les messieurs et coacher les dames? « Une chose qui est différente, c’est qu’on n’est pas dans la même douche », a lancé dans un éclat de rire le capitaine. « D’un autre côté, la façon de travailler est la même. Tout est dans la préparation, tout est dans l’entraînement. On a fait des analyses avec mon staff et on a eu beaucoup de discussions avec le staff des joueuses. Après, il faut apprendre à mieux se connaître et aller à la bataille. »

Van Herck estime qu’au niveau du discours aussi il ne devrait pas changer grand chose à sa façon de travailler. « Je suis dans le positif, j’aime encourager, tirer le positif de tout le monde. Ce n’est pas différent ici. Je discute peut-être différemment au niveau personnel car tout le monde est différent, la personnalité est vraiment importante. Maintenant on va voir sur le terrain, où on va peut-être avoir une discussion, mais c’est le sport de haut niveau, il faut l’accepter. On a un but, et c’est gagner. »

Pour sa première sélection, Van Herck a appelé Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 50), Kirsten Flipkens (WTA 53) et Ysaline Bonaventure (WTA 134). En face, la France du nouveau capitaine Julien Benneteau alignera Caroline Garcia (WTA 19), Alize Cornet (WTA 51), Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) et Fiona Ferro (WTA 103).

« Ce sera une rencontre très équilibrée. Il y a beaucoup de qualités sur le terrain, ce sont des équipes qui ont montré qu’elles sont fortes en Fed Cup. Ils ont leur meilleure équipe, nous aussi. Ce sera très serré, je ne peux pas dire autre chose », a conclu Van Herck.

