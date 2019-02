Une manifestation pour le climat aura lieu jeudi à Mons

Un appel via Facebook invite la population à rejoindre une mobilisation pour le climat jeudi entre 11h00 et 13h00 sur le site de l’UMons, avenue du Champ de Mars. Deux étudiantes de l’Université de Mons ont lancé un appel via Facebook pour ce sit-in pour le climat qui aura lieu sur le campus de l’UMons, à la plaine de Nimy.

« Depuis plusieurs semaines, les écoliers belges se mobilisent pour interpeller la société et surtout les politiques sur l’urgence climatique. Ce jeudi, nous voulons montrer que les étudiants de l’Umons soutiennent ce mouvement et qu’ils vont le renforcer », ont lancé les organisatrices via le réseau social. « C’est pourquoi nous vous appelons à participer au sit-in pour faire entendre notre voix. »

Une autre manifestation pour le climat a par ailleurs été annoncée à Mons le jeudi suivant, le 14 février. Cette action partira de la gare de Mons à 10h30 et se terminera vers 12h30 sur la Grand-Place. Selon le syndicat chrétien CSC, l’action sera organisée par « une coalition pluraliste d’organisations de jeunesse et de conseils étudiants ». Ce rassemblement, autorisé par les autorités, aura pour ambition de mobiliser les étudiants des écoles secondaires et supérieures autour des enjeux climatiques.

Source: Belga