Turquie: deux morts dans l’effondrement d’un immeuble de huit étages à Istanbul

Au moins deux personnes ont été tuées et six blessées mercredi dans l’effondrement à Istanbul d’un immeuble de huit étages dont plusieurs résidents ont été pris au piège sous les décombres, selon les autorités locales. Deux personnes ont été tuées et six rescapés ont été hospitalisés après avoir été extirpés des décombres, a déclaré le gouverneur d’Istanbul, Ali Yerlikaya, cité par l’agence de presse étatique Anadolu.

Situé dans le district de Kartal, sur la rive asiatique d’Istanbul, cet immeuble essentiellement résidentiel de huit étages et comptant 14 appartements s’est effondré pour des raisons encore indéterminées.

Le nombre de personnes qui se trouvaient dans ce bâtiment construit en 1992 au moment de son effondrement n’était pas connu dans l’immédiat.

Selon M. Yerlikaya, 43 personnes sont enregistrées à l’adresse de l’immeuble dont le rez-de-chaussée était occupé par un atelier de confection textile.

Des dizaines de secouristes s’activaient autour des gravats mercredi soir pour délivrer les personnes qui pourraient encore être coincées.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les chaînes de télévision peu après l’effondrement montrent des personnes s’enfuir en courant alors que le bâtiment s’écroule dans un nuage de poussière.

Dans la soirée, les autorités ont interdit aux médias turcs de diffuser des images liées à l’accident, une mesure généralement prise après des attentats ou de graves accidents.

