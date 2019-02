Six jours de Copenhague – De Ketele et De Pauw remportent la coupe dans le course finale

Le duo formé par les cyclistes belges Kenny De Ketele et Moreno De Pauw est arrivé vainqueur des Six jours de Copenhague, mardi. L’équipe avait pris la tête après la deuxième et la troisième nuits, mais avait été dépassée dimanche par les Danois Oliver Wulff Frederiksen et Michael Morkov. Les Belges sont parvenus à revenir en tête lors de la course finale. De Ketele et De Pauw ont terminé avec 246 points, près de 100 de moins que Frederiksen en Morkov (341), mais les Belges ont réussi à les devancer. Les néerlandais Yoeri Havik et le Danois Matias Malberg ont terminé troisièmes, avec 278 points.

Kenny De Pauw en est à sa 7e victoire dans un « six jours ». Il avait déjà remporté la dernière de ces compétitions avec De Ketele.

Source: Belga