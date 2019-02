Nantes réclame à Cardiff City les 17 millions d’euros du transfert d’Emiliano Sala

Le club français de football du FC Nantes veut recevoir l’argent du club de Cardiff City selon l’accord signé pour le transfert de l’attaquant argentin Emiliano Sala, disparu avec l’avion qui l’emmenait au Pays de Galles, le 21 janvier dernier. La somme s’élève à 15 millions de livres sterling (17 M d’euros), rapporte la BBC. Si l’argent n’est pas reçu dans les dix jours, la direction du club français engagera des poursuites judiciaires. Le club gallois n’a pas payé immédiatement le montant du transfert et voulait attendre que tous les documents soient en règle. Avant cette date, Sala a disparu. Le 21 janvier, il a pris un petit avion de tourisme pour se rendre à son nouveau club. L’avion a disparu du radar et a été retrouvé au fond de la Manche, dimanche dernier. Un jour plus tard, l’équipe de recherche a annoncé qu’un corps avait également été retrouvé dans l’épave de l’avion. Il n’est pas encore clair si c’est le corps de Sala, ou de l’autre occupant, le pilote David Ibbotson.

Cardiff a déclaré qu’il « remplira ses obligations ». « Mais pas avant que tous les faits aient été éclaircis. Nous sommes surpris que Nantes vienne avec cette exigence, alors que l’on est encore en train d’essayer de récupérer le corps ».

Source: Belga