Marc Coucke réclame 4 millions aux anciens actionnaires du RSC Anderlecht

Un peu plus d’un an après avoir racheté 74% des parts du RSC Anderlecht, Marc Coucke réclame quatre millions d’indemnités aux anciens actionnaires du club qui, selon l’homme d’affaires flamand, traîne trop de casseroles, rapportent La DH/Les Sports, la Libre Belgique et les quotidiens du groupe Mediahuis, mercredi. Il s’agit essentiellement de clauses « inattendues » dans les contrats des joueurs. Le cas d’Adrien Trebel est emblématique. Alors que le milieu de terrain vaut au moins 10 millions d’euros, selon Marc Coucke, la clause de rachat incluse dans son contrat stipulait 6 millions d’euros.

Les dettes du club bruxellois s’élèvent actuellement à 45 millions. Coucke entend combler ce déficit par une augmentation de capital, mais vise également les anciens actionnaires qu’il juge co-responsables.

L’homme d’affaires demande réparation à tous ceux qui ont vendu plus de 1% et réclame 2.500 euros pour chaque part vendue, ce qui représente une somme d’environ 4 millions d’euros. Certains ex-actionnaires ont déjà accepté de payer.

