Les Européens affichent leur unité à la veille de la venue de Theresa May à Bruxelles

Le backstop n’est « pas une question bilatérale » entre le Royaume-Uni et l’Irlande, mais bien « une question européenne », ont déclaré mercredi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et le Taoiseach (Premier ministre, ndlr) irlandais Leo Varadkar. Les deux hommes se sont rencontrés au Berlaymont à la veille de la venue à Bruxelles de la cheffe du gouvernement britannique Theresa May. Cette dernière espère rouvrir les négociations avec les Européens sur le « filet de sécurité » (ou « backstop ») prévu dans l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Cette mesure, prévue en tant que solution de dernier recours, vise à éviter le retour d’une frontière physique entre la province britannique d’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Outre-Manche, elle hérisse cependant de nombreux parlementaires qui y voient un « piège » destiné à maintenir leur pays arrimé à l’UE dans le cadre d’une union douanière.

Lors d’un vote la semaine dernière, les députés britanniques ont demandé à Mme May d’obtenir des « arrangements alternatifs » aux dispositions relatives au controversé « backstop ».

Les Européens, de leur côté, font preuve d’unité et excluent toute renégociation du texte élaboré avec le gouvernement de Mme May. « Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, l’accord de retrait est le meilleur et le seul possible. Il ne peut être renégocié », ont déclaré MM. Juncker et Varadkar.

Ceux-ci ont ensuite précisé que le backstop faisait partie intégrante du compromis atteint avec Londres et qu’il n’était donc pas question de le remettre en cause. « Ce n’est pas une question bilatérale, mais bien une question européenne. La frontière de l’Irlande est aussi une frontière de l’Union et son marché fait partie du marché unique. Nous resterons unis sur ce point », ont-ils martelé.

Interrogé sur les préparatifs de l’Irlande en cas de no deal, le Premier ministre irlandais a expliqué qu’il restait confiant quant à la possibilité qu’une solution soit trouvée avec Londres. Il a entre autres affirmé qu’il restait ouvert à des modifications à la déclaration politique sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et l’UE et rappelé que les Britanniques étaient libres de demander un report de la date du Brexit, prévu le 29 mars.

M. Varadkar a enfin reconnu qu’il n’avait « pas de plans » pour la mise en place d’une frontière physique entre son pays et l’Irlande du Nord. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour éviter l’émergence d’une frontière dure sur notre île, qu’il y ait ou pas de deal », a-t-il conclu.

