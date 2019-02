Le directeur de Myria conduira la liste fédérale de DéFI à Bruxelles

François De Smet, le directeur de Myria, le centre fédéral Migration, tirera la liste fédérale de DéFI à Bruxelles lors des élections du 26 mai prochain, rapporte La Libre mercredi matin. Selon plusieurs médias, il devrait rapidement démissionner de Myria qu’il dirigeait depuis mars 2015.

Du côté du parti amarante, on ne confirme pas – encore – l’information mais on annonce une conférence de presse ce mercredi matin à Bruxelles où les noms des deux premiers candidats à la Chambre seront dévoilés.

En juin dernier, Olivier Maingain avait affirmé qu’il ne participerait pas aux élections fédérales et régionales de 2019 s’il était reconduit dans sa fonction de bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, ce qui a été le cas. La place en tête de liste était donc libre, Didier Gosuin ayant lui aussi fait savoir qu’il ne se présenterait pas au scrutin de mai tandis que Bernard Clerfayt, bourgmestre de Schaerbeek, tirera la liste DéFI au parlement bruxellois.

Docteur en philosophie de l’ULB, François De Smet est né en 1977. Il a notamment été conseiller du ministre-président de la Communauté française, Hervé Hasquin, de 1999 à 2004, sur les questions liées à l’égalité des chances et à la citoyenneté. Il a ensuite travaillé au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme avant de prendre la tête de Promo Jeunes, un service d’aide en milieu ouvert destiné aux mineurs. En mars 2015, il devient le premier directeur de Myria, le Centre fédéral Migration, organisme fédéral chargé de veiller aux droits fondamentaux des étrangers, d’informer les autorités sur l’ampleur des flux migratoires et de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

Source: Belga