La Sûreté de l’Etat ne suit pas les manifestants climatiques

« La Sûreté de l’Etat ne suit pas les manifestations pour le climat et leurs organisateurs », a indiqué mercredi le ministre de la Justice Koen Geens interrogé en commission de la Chambre par le député Stefaan Van Hecke (Groen). « Si des tentatives d’infiltration dans l’organisation de ces manifestations devaient avoir lieu à un certain moment, émanant d’organisations d’extrême gauche ou d’extrême droite, menaces que la Sûreté serait habilitée à vérifier, elle ne manquerait pas de les examiner plus avant, mais pour l’instant, il n’en est pas question », a précisé le ministre.

L’ex-ministre flamande du Climat Joke Schauvliege s’est retrouvée dans l’oeil du cyclone après avoir fait état, avant de se raviser et de démissionner, d’un contact à la Sûreté de l’Etat assurant que les marches pour le climat étaient le fruit d’un complot.

« Monsieur Van Hecke, je peux effectivement vous confirmer qu’il n’y a eu aucune communication entre la ministre Schauvliege et la Sûreté de l’Etat. La ministre Schauvliege l’a entre-temps elle-même confirmé et a présenté des excuses. Vous savez qu’elle a entre-temps démissionné », a ajouté M. Geens.

Le ministre de la Justice a précisé qu’il n’était pas intervenu dans cette affaire et qu’il n’y avait pas eu de directive du conseil national de sécurité.

