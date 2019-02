Koen Van den Heuvel remplace Joke Schauvliege au sein du gouvernement flamand

Le chef de groupe CD&V au parlement flamand Koen Van den Heuvel remplacera Joke Schauvliege au sein du gouvernement flamand, a appris Belga de bonnes sources mercredi. La ministre flamande de l’Environnement, l’Agriculture et l’Aménagement du territoire Joke Schauvliege a annoncé hier/mardi, en larmes, sa démission à la suite de ses propos complotistes et mensongers sur les manifestations des citoyens et des jeunes en faveur du climat.

Koen Van den Heuvel, de Puurs en province d’Anvers, 54 ans, siège au parlement flamand depuis 2004. Il s’y est spécialisé dans les dossiers finances, budget, emploi et politique d’innovation. Père de trois enfants, il est chef de groupe CD&V dans cette assemblée depuis 2012.

Van den Heuvel est depuis 1997 bourgmestre de Puurs, commune dans laquelle habitait encore le vice-Premier Kris Peeters, du même parti, jusqu’à l’an dernier. A la suite de la vague de fusions de communes flamandes, il est depuis le 1er janvier dernier bourgmestre de Puurs-Saint-Amand (Puurs-Sint-Amands). Il devra cependant (temporairement) remettre son écharpe maïorale pour remplacer Joke Schauvliege au gouvernement flamand.

Source: Belga