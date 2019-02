Guaido veut envoyer une délégation à Salvini en Italie

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé mercredi avoir reçu un courrier de l’opposant vénézuélien Juan Guaido, qui lui demande de recevoir une délégation à Rome. L’Italie est l’un des rares pays de l’Union européenne qui n’ont pas reconnu M. Guaido comme président par intérim, et bloque l’adoption d’une position commune de l’UE, mais le sujet divise profondément le gouvernement d’union de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème).

Dans son courrier, transmis à la presse par M. Salvini, M. Guaido annonce sa volonté d’envoyer « le plus tôt possible » en Italie une délégation « officielle » pour présenter à M. Salvini « le plan d’action pour relancer la démocratie au Venezuela à travers l’organisation d’élections libres et indépendantes ».

Le plan vise aussi à « résoudre la crise humanitaire actuelle, qui frappe tous les Vénézuéliens et plus de 100.000 Italiens vivant au Venezuela ».

M. Salvini, patron de la Ligue, plaide pour un retour de la démocratie au Venezuela « parce que tous les régimes communistes doivent être rayés de la surface de la terre ».

Mais le M5S est plus ambigu: « La quantité de démocratie qu’on cherche à exporter dans un pays est toujours directement proportionnelle à la quantité de pétrole qui s’y trouve (…). Il faut du courage pour rester neutre », a expliqué Alessandro Di Battista, l’un des ténors du mouvement.

Fait plutôt rare, le président italien, Sergio Mattarella, est intervenu lundi pour demander que l’Italie fasse preuve de « responsabilité » et « de clarté sur une ligne partagée avec tous nos alliés et nos partenaires de l’Union européenne ». M. Salvini n’a pas précisé dans l’immédiat ce qu’il entendait répondre à M. Guaido.

