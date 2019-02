Dixième édition de l’opération Clean Beach Cup le 24 mars au Coq

Le Clean Beach Cup est de retour le dimanche 24 mars pour sa dixième édition. Comme chaque année, le premier dimanche du printemps marque le retour des bénévoles sur les plages belges afin de les nettoyer, indiquent mercredi les organisateurs de l’événement. Cette année, le rendez-vous est donné dans la station balnéaire du Coq. D’autres actions seront mises en place sur toute la Côte belge ainsi que dans les villes côtières limitrophes de la Belgique.

Chaque année, 12 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers. Ce qui revient à 10% de la production de plastique. L’année dernière, ce sont 5,5 tonnes de plastique qui ont été ramassées par pas moins de 4.000 bénévoles entre La Panne et Knokke-Heist.

Pour participer, les bénévoles doivent s’inscrire sur le site de l’Eneco Clean Beach Cup. L’inscription est gratuite et les participants recevront en prime une veste fluo et un sac poubelle.

Bien que l’objectif principal et à court terme de cette action est de nettoyer les plages, il y a un objectif à long terme, ajoutent les organisateurs de la campagne dont le but est de sensibiliser un large public au problème du plastique dans les océans et de plaider pour attaquer le problème à la source: diminuer la production de plastique.

