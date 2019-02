« Zéro mutilation génitale féminine », un objectif important rappellent les Nations Unies

A l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l’encontre des mutilations génitales féminines, l’Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et l' »ONU Femmes » se sont associés mercredi dans une déclaration conjointe réaffirmant leur volonté d’éliminer « cette violation des droits des personnes, afin que des dizaines de millions de filles qui courent encore le risque d’être mutilées d’ici 2030 ne souffrent pas ».

Au moins 200 millions de filles et femmes, dans la population mondiale actuelle, ont subi une mutilation génitale, « l’un des actes de violence sexiste les plus inhumains » selon le texte. « Ces pratiques violent les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive, à l’intégrité physique, à la non-discrimination et à une vie exempte de tout traitement cruel ou dégradant. Elles constituent également une entorse à la déontologie médicale: les mutilations génitales féminines ne sont jamais sans risque, même si elles sont effectuées par un personnel de santé dans un endroit stérile » ajoutent l’Unicef, l’ONU Femmes et le FNUAP.

Un travail à différentes échelles

Il y a quatre ans, 17 objectifs de développement durable avaient été listés dans le « Programme de développement durable à l’horizon 2030″, comprenant l’élimination des mutilations génitales féminines (sous l’objectif 5 d' »égalité entre les sexes »). Un engagement politique pris par la majorité des dirigeants de la planète. Il faut travailler à cette élimination à plusieurs échelles, selon les trois organisations onusiennes: au niveau national en créant de nouvelles politiques et législations pour protéger les droits des filles; au niveau régional pour que « les institutions et les communautés économiques travaillent ensemble »; et au niveau local via les chefs religieux qui doivent « faire tomber les mythes selon lesquels les mutilations génitales féminines sont ancrées dans la religion ».

« Grâce aux efforts concertés des gouvernements, de la société civile, des communautés et des individus, les mutilations génitales féminines déclinent. Toutefois notre objectif ne se résume pas à faire reculer cette pratique, nous voulons réduire le nombre de mutilations génitales féminines à zéro », précisent l’Unicef, l’ONU Femmes et le FNUAP.