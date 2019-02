Un homme vend un sanglier empaillé… transformé en cave à vin

Un habitant du Morbihan a décidé de vendre son sanglier empaillé qu’il avait auparavant transformé en cave à vin. Il ne demande pas moins de 900 € pour acheter son « oeuvre » .

C’est une annonce pour le moins singulière qu’Yves Pelleter a publiée sur Facebook. Cet habitant du Morbihan a décidé de mettre en vente son sanglier empaillé transformé en cave à vin. Il se sépare de « Franki » (c’est son petit nom) pour un nouveau projet. « Il est en très bon état. Je l’ai chassé en 2004 et empaillé moi-même. C’est un sanglier du sud de race rare. Dedans j’ai fabriqué une cave très bien isolée pour mettre des bouteilles. »

Niveau entretien, « Franki » a eu les dents limées « pour que les enfants le caressent sans se piquer (…). Il est très doux. » Pour récupérer l’animal, vous devrez débourser ma jolie somme de 900 €.

Interrogé par Bretagne actu, Yves a voulu expliquer sa démarche. « Quand j’étais petit, j’empaillais déjà des perdrix et des canards. Chez moi, j’ai aussi deux canards, deux faisans et un renard, et là je vais bientôt empailler un chevreuil pour l’anniversaire de mon frère. » C’est donc tout naturellement qu’il a décidé d’empailler l’animal en souvenir d’une chasse de 2004. Il décidera finalement de transformer le sanglier en cave à vin car son « ancienne cave était vieille » et que l’intérieur du sanglier était « bien isolé. »