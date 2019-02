Carrefour recourt à des alternatives au polystyrène et au plastique noir en boucherie

Carrefour a remplacé les raviers en polystyrène et les barquettes noires en plastique (tous deux recyclables, mais ni triés ou recyclés en Belgique) par d’autres alternatives au rayon boucherie, annonce la chaîne de supermarchés mecredi dans un communiqué. Le recours à ces deux matières avait déjà été réduit de 20 tonnes par le groupe en 2018.

Alors que le distributeur permet à ses clients d’utiliser leurs propres contenants depuis plus d’un an, trois gammes de produits de la marque Carrefour ont vu leurs emballages (polystyrène ou plastique) remplacés au rayon boucherie en libre service. « Le veau, la gamme bio et la volaille sont dès à présent emballées dans un ravier en carton recyclable superposé d’un film en plastique, ou sur un carton recyclable sur lequel est placée la viande emballée dans un film en plastique sous-vide », explique Carrefour. « Ces emballages sont séparables, ce qui permet au carton d’être recyclé et au film en plastique d’être placé dans le sac PMC. »

Vers le 100% recyclable

La chaîne de supermarchés, qui dit lutter activement contre le plastique à usage unique, annonce par ailleurs que d’autres initiatives durables suivront. Le groupe s’est notamment engagé à ce que l’ensemble des emballages de ses produits bio soient recyclables dès 2020. Dès 2022, l’enseigne intégrera par ailleurs 50% de plastiques recyclés dans ses bouteilles de jus et de soda, et 50% dans ses bouteilles d’eau.

Carrefour ambitionne en outre d’ici 2025 d’atteindre les 100% d’emballages recyclables, réutilisables ou compostables pour ses produits. Rappelons toutefois que, pour les ONG comme Greenpeace, « la meilleure façon de recycler un déchet est de ne pas le produire ».