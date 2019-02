Ancienne victime de sexting, elle partage son histoire pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux

Megan Hinton, une Britannique de 19 ans, a décidé de raconter son histoire après avoir été harcelée à cause de photos dénudées envoyées sur Snapchat à l’âge de 14 ans. Elle travaille aujourd’hui avec la police pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux.

Megan Hinton n’avait que 14 ans lorsque des photos d’elle dénudée se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. A l’époque, la jeune fille flirtait sur Snapchat avec un inconnu. Après quelques jours de conversation, ce dernier se montrait très insistant et désirait que Megan lui envoie des photos intimes. D’abord réticente, la jeune femme finira par céder face à l’homme qui l’accusait d’être « frigide » . « J’ai d’abord dit non mais il a continué à me mettre la pression. Il m’a dit qu’il n’y avait aucune raison de ne pas lui envoyer de photos, que tout le monde le faisait » , se souvient-elle.



Mais l’homme a qui Megan a envoyé les photos était en fait une fille de son école. Très vite, les clichés se sont retrouvés sur des groupes WhatsApp et Facebook. Au total, plus de 1.250 étudiants de son école auraient vu les photos. « J’avais l’impression d’être un animal de zoo. Les gens me regardaient, rigolaient de moi et me suivaient en faisant des bruits répugnants » , déplore-t-elle. « J’étais devenue une prostituée, une stripteaseuse car tout le monde avait vu mon corps. Je pensais que ma vie n’avait plus aucune valeur. » Elle décidera finalement de porter plainte à la police tout en prévenant l’école, mais elle estime que son cas a mal été géré. « J’avais l’impression d’être une délinquante sexuelle. J’ai ressenti que tout était de ma faute et que je n’avais pas le droit de me plaindre. »

Une collaboration avec la police

Cinq ans plus tard, elle décide de raconter son histoire pour aider d’autres filles qui seraient dans sa situation. « Tout semblait tellement normal. Tout le monde parlait d’envoyer des ‘nudes’ et à l’école, j’entendais beaucoup de filles dire qu’elles le faisaient avec leur petit ami. » Elle travaille également avec la police pour avertir les étudiants aux dangers des réseaux sociaux.