Gagnez un combi ticket pour le Salon des vacances!

Informations pratiques

La 61e édition du Salon des Vacances de Bruxelles se déroule du 7 au 10 février 2019 à Brussels Expo.

3 entrées sont accessibles :

Palais 3 & 4 (côté Atomium et métro)

Hall Astrid via la passerelle du parking C

Dates et heures d’ouverture

Du jeudi 7 au dimanche 10 février, le salon ouvre ses portes tous les jours de 10h à 18h

A propos de Fisa

FISA fait partie de DEFICOM GROUP, actif dans les métiers de la communication, des médias et des loisirs. Le groupe FISA est spécialisé dans l’organisation de grands salons nationaux et d’événements. La mission du groupe FISA est d’apporter à ses visiteurs une réelle expérience pour les 5 sens. FISA a débuté en 2003 avec l’acquisition du célèbre salon de la construction BATIBOUW et a ensuite progressivement élargi son offre avec le salon COCOON, le Salon de l’Alimentation, le Salon des Vacances et l’évènement-rencontre ‘Les Rencontres au Sommet’. Chaque année, les salons organisés par FISA attirent au total plus de 2 700 exposants et 700 000 visiteurs à Brussels Expo.