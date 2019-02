Tom Colsoul redevient le copilote du Néerlandais Bernhard ten Brinke sur une Toyota Hilux

Tom Colsoul quitte le giron de MINI pour rejoindre Toyota Gazoo Racing où il devient à nouveau le copilote du Néerlandais Bernhard ten Brinke, a annoncé ce dernier mardi dans un communiqué. Le duo se profile sur un programme complet en rallye-raid cette année pour préparer notamment le Dakar 2020. Ten Brinke et Colsoul ont en effet reçu un programme complet de l’écurie néerlandaise Toyota Gazoo Racing sur une Toyota Hilux. Tom Colsoul faisait équipe chez Mini avec le Polonais Jakub Przygonski depuis deux ans et va retrouver un pilote qu’il avait côtoyé en 2014 et 2015 sur Toyota déjà.

Tom Colsoul s’est dit très heureux de pouvoir collaborer à nouveau avec le Néerlandais. « Je saisi cette opportunité à deux mains. Je suis convaincu que nous allons aller plus loin que lors de notre précédente période ensemble. Le rallye au Qatar est déjà un beau début. En matière de navigation, c’est peut-être bien le rallye le plus difficile de la saison », a commenté Tom Colsoul qui avait pris la 7e place du Dakar avec Ten Brinke en 2015 sur une Toyota Hilux de l’écurie Overdrive Racing Hallspeed, soit le meilleur résultat du Néerlandais sur un Dakar. En janvier, Colsoul avait lui pris la 4e place du Dakar au Pérou avec Przygonski.

« L’expérience est très importante dans ce sport. Tout comme, il est nécessaire de créer des automatismes. Je suis content que Tom ait accepté une association pour plusieurs années. Nous avions déjà eu une fructueuse collaboration en 2014 et 2015 et nous avons grandi comme sportifs depuis. Pour obtenir des résultats en rallyes tout-terrain et surtout au Dakar, avoir un copilote de niveau mondial comme Tom est une absolue nécessité », a justifié aussi Bernhard ten Brinke qui entamera sa saison avec Tom Colsoul au Qatar donc du 21 au 26 février avec le Manateq Qatar Cross Country Rally, première épreuve de la Coupe du monde des rallyes-tout terrain.

Source: Belga