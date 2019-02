« Together with girls », la campagne contre les mutilations génitales féminines

Le GAMS Belgique, Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles, publie mercredi la vidéo « Together with girls », à l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (MGF). Le but de cette campagne est de sensibiliser toutes les femmes afin de s’impliquer et de soutenir les personnes concernées. En Belgique, 17.000 femmes ont été confrontées aux MGF et plus de 8.000 filles sont à risque. L’ASBL GAMS Belgique lutte pour l’abandon des mutilations sexuelles féminines en Belgique et ailleurs. Elle plaide pour l’organisation d’une table ronde d’experts belges et européens afin de trouver des solutions pour les femmes et filles concernées et aider un nombre plus important que les 1.800 filles qui ont obtenu la protection internationale en Belgique.

Le film « The Cut » d’Al Jazeera sera projeté au Cinéma Aventure à Bruxelles mercredi à partir de 19h30. Il sera suivi d’un débat sur les avancées de la lutte contre les MGF.

L’Organisation mondiale de la santé définit, en 2008, les mutilations génitales féminines, aussi appelées excision, comme étant « toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques ».

Source: Belga