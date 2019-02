Rapport de Greenpeace: on est dans « l’extrême, la caricature, la démesure », selon Denis Ducarme

Le ministre fédéral de l’Agriculture Denis Ducarme a tenu à « dénoncer » mardi via communiqué un scénario jugé « extrême » mis en avant par l’organisation de défense de l’environnement Greenpeace sur base d’une étude de l’UCLouvain décortiquant trois scénarios d’évolution du secteur de l’élevage en Belgique d’ici 2050 (production de viande, oeufs, lait). Les trois scénarios dégagés sont étudiés quant à leurs effets en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’impact sur la biodiversité, entre autres. Si le premier correspond à un statu quo par rapport à l’évolution actuelle du cheptel à l’échelle nationale, les deux autres, privilégiés, impliquent une réduction considérable de la population globale d’animaux dans les élevages du pays. La trajectoire la « plus ambitieuse » selon Greenpeace va d’ailleurs de pair avec une forte diminution de la quantité de viande produite (-83%), jusqu’à 27g par personne et par jour. Ce qui, avec l’apport de protéines végétales, peut suffire pour assurer la dose quotidienne recommandée pour chacun, note Greenpeace.

Ce dernier scénario est particulièrement critiqué, mardi après-midi, par le ministre Denis Ducarme. « Je rejoins bien entendu les impératifs que nous devons relever en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais cet objectif n’implique pas de proposer tout et n’importe quoi en étant dans l’extrême, la caricature, la démesure », estime le ministre via communiqué.

Si l’étude commandée par Greenpeace met surtout l’accent sur une production de qualité, diversifiée, et dont les animaux sont nourris localement (dans le 3e scénario, la Belgique est autosuffisante en ce qui concerne les aliments pour animaux), avec souci de la biodiversité et de l’environnement, les schémas dégagés montrent bien que, dans le cas des deux scénarios de changement, l’exportation depuis les élevages belges diminuerait très fortement.

Or, « l’économie belge est tournée vers l’export, qui est un vecteur essentiel de création d’emplois et de richesses pour la Belgique », réagit le ministre Ducarme. « Des activités qui ne sont heureusement pas incompatibles avec le respect de l’environnement », estime-t-il.

