Plus d’un arbitre de football sur trois a déjà pensé à arrêter, révèle une étude publiée mardi par Centre d’Etude de la Vie Politique (Cevipol, ULB) à propos des hommes en noir. Pour cette enquête, 1.464 arbitres, dont 35 femmes, ont répondu au questionnaire des chercheurs. Les arbitres interrogés sifflent en moyenne entre 6 et 7 matchs par mois et investissent en moyenne 26,4 heures par mois dans leur fonction. Malgré cet engagement fort, plus d’un arbitre sur trois a déjà pensé à arrêter. Cette tendance est plus marquée chez les femmes, les jeunes, les hauts niveaux d’éducation, ainsi que chez les célibataires. Pour ce qui est des difficultés en tant que telles, les trois plus importantes sont le manque de reconnaissance de la part du monde du football et de la société, le climat violent sur et en dehors des terrains et la faiblesse de la rémunération. L’étude recommande dès lors de travailler notamment sur les valeurs de respect et d’intégrité physique, ainsi que sur la gratification et la reconnaissance.

Le Cevipol s’est également penché sur le profil des arbitres officiant sur les terrains belges. De manière peu surprenante, une écrasante majorité des arbitres de football sont des hommes (97% des répondants). L’âge moyen est de 38 ans et le niveau d’éducation est relativement élevé (plus de 38% ont un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire). Ils sont actifs sur le marché professionnel (24,7% d’employés, 15% de fonctionnaires) ou étudiants (plus de 20%). Seuls 4,5% des arbitres n’ont pas la nationalité belge.

Source: Belga