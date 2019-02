Mondiaux de ski alpin – Mikaela Shiffrin renonce au combiné

Mikaela Shiffrin a annoncé vendredi via son compte Twitter qu’elle ne participera pas au combiné alpin des championnats du monde de ski alpin, prévu vendredi à Are, en Suède. L’Américaine de 23 ans, devenue championne du monde de super-G mardi, disputera encore le slalom géant jeudi et le slalom samedi. « Cela a été une décision difficile mais mon équipe et moi avons décidé que disputer le combiné serait de trop dans ces championnats », a tweeté Mikaela Shiffrin mardi soir. « Cette saison est déjà au-delà de mes rêves les plus fous, et ce n’est pas fini. Le plus difficile a été de trouver un équilibre entre mon désir de disputer le plus de courses possibles et de me ménager physiquement et mentalement. Nous pensons que le slalom et le slalom géant sont les épreuves sur lesquelles je dois concentrer mon énergie ».

Mikaela Shiffrin a remporté le super-G devant l’Italienne Sofia Goggia, championne olympique de descente, et la Suissesse Corinne Suter, s’offrant son quatrième titre mondial à seulement 23 ans, après ses trois sacres en slalom – sa discipline de prédilection – en 2013, 2015 et 2017.

Elle est aussi double championne olympique (de slalom en 2014 et de slalom géant en 2018), compte 56 victoires en Coupe du monde, dont treize cette saison, et à remporté les deux dernières éditions de la Coupe du monde (Globe de cristal).

Source: Belga