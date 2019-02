Mondiaux de ski alpin: Lindsey Vonn chute lors du super-G

L’Américaine Lindsey Vonn a chuté après une vingtaine de secondes lors du super-G, la première épreuve des Championnats du monde de ski alpin à Are, mardi en Suède. Sur le haut du tracé, Vonn a commis une erreur de direction et heurté une porte. Si la cabriole a été impressionnante, elle a toutefois pu se relever rapidement, puis redescendre vers la ligne d’arrivée quelques minutes plus tard, debout sur ses skis.. Vonn, superstar de la discipline et lauréate de 82 courses en Coupe du monde, le record chez les dames, doit encore disputer la descente programmée dimanche, qui doit être la dernière course de sa carrière.

En 2013 aux Championnats du monde à Schladming (Autriche), elle s’était grièvement blessée lors du super-G inaugural.

A 34 ans, la skieuse de Vail (Colorado) a connu une saison 2018/19 très compliquée, souvent blessée aux genoux. Après les épreuves de vitesse à Cortina d’Ampezzo, elle a annoncé que les Mondiaux d’Are seront les dernières courses de sa carrière.

La native de Saint-Paul (Minnesota) compte deux titres de championne du monde, en descente et en super-G en 2009 à Val d’Isère, et un titre olympique, en descente en 2010 à Vancouver.

Source: Belga