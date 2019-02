Le Grand Prix d’Azerbaïdjan au calendrier jusqu’en 2023

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui se déroule à Bakou, se tiendra au moins jusqu’en 2023. Les organisateurs de la course et le patron de Liberty Media et donc de la F1 Chase Carey, ont en effet officialisé cette prolongation ce mardi. Le précédent contrat expirait en 2020

« Nous sommes très heureux d’avoir renouvelé cet accord, qui verra le Grand Prix d’Azerbaïdjan figurer dans le calendrier pour de nombreuses années », s’est réjoui Carey. « En très peu de temps, cette course est devenue l’une des plus populaires de la saison et produit toujours des GP spectaculaires et disputés ».

« C’est un jour de grande fierté pour nous tous », a de son côté déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Azerbaïdjan, Azad Rahimov. « Ces dernières années, un rêve est devenu réalité pour les habitants de Bakou, car nous avons vu notre week-end de course passer d’une simple idée à l’un des plus spectaculaires et enthousiasmants Grands Prix de l’Histoire de la F1. »

La première édition du Grand Prix avait été remportée par l’Allemand Nico Rosberg (Mercedes) en 2016. L’épreuve était alors baptisée Grand Prix d’Europe.

L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) ont ensuite enlevé le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017 et 2018. L’épreuve de cette année se disputera le 28 avril.

