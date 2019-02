« L’accès au Yémen est meilleur, mais l’aide ne parvient pas toujours aux gens »

L’accès au Yémen s’est amélioré, mais l’aide humanitaire ne parvient pas toujours aux populations dans le besoin, a souligné mardi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, à l’issue d’une rencontre à Bruxelles avec son homologue yéménite Khaled Hussein Alyemany. La guerre au Yémen oppose des forces progouvernementales, appuyées sur le terrain depuis 2015 par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, à des rebelles Houthis soutenus par l’Iran et qui contrôlent de vastes territoires, dont la capitale Sanaa. Le conflit a fait quelque 10.000 morts, en majorité des civils, et plus de 60.000 blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En décembre dernier, des consultations inter-yéménites menées en Suède ont permis d’aboutir à un cessez-le-feu, ainsi qu’à un retrait des combattants de la ville de Hodeida et de son port, crucial pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Depuis lors, les deux parties s’accusent mutuellement de ne pas respecter les termes de l’accord.

Avec d’autres pays, la Belgique demande avec insistance aux acteurs du conflit de s’assurer que l’aide humanitaire envoyée dans le pays atteint bien les populations qui en ont besoin. « Nous faisons un effort important. Le Yémen est notre quatrième partenaire en matière d’aide humanitaire. L’accès au pays s’est certes amélioré, mais la distribution de l’aide reste un problème », a expliqué M. Reynders.

L’an dernier, 8,7 millions d’euros ont été consacrés par la Belgique à l’aide humanitaire à destination de cette république située à la pointe sud-ouest de la péninsule d’Arabie.

Le ministre yéménite Khaled Hussein Alyemany a assuré que son gouvernement allait tout faire pour améliorer l’acheminement de l’aide, tout en renvoyant la responsabilité des problèmes aux Houthis. D’après lui, ceux-ci créent « des obstacles et des difficultés » à la distribution.

Source: Belga