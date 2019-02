La justice américaine veut des documents du comité inaugural de Trump

la justice américaine a ordonné lundi au comité inaugural du président Donal Trump de lui remettre des documents, rapportent plusieurs médias américains. L’an dernier, une enquête a été lancée pour déterminer si des donateurs ont pu recevoir des faveurs politiques. Le Wall Street Journal et le New York Times citent une déclaration d’un avocat du comité affirmant que les enquêteurs réclament des documents. Il s’agirait de documents relatifs à des dons et des dépenses du comité.

Le Wall Street Journal avait révélé en décembre qu’une enquête pénale avait été ouverte sur le comité, qui avait levé 107 millions de dollars pour organiser la cérémonie d’investiture de Trump en janvier 2017.

Le Times avait également rapporté que les enquêteurs tentaient de déterminer si des personnes de pays du Moyen-Orient, y compris le Qatar, l’Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis, avaient réalisé des donations secrètes en échange d’une influence politique.

La législation américaine interdit aux partis politiques et aux candidats de percevoir des dons en provenance de l’étranger.

