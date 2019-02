Egypte: une Allemande et deux fillettes tuées dans l’effondrement d’un bâtiment à Louxor

Une touriste allemande et deux fillettes égyptiennes sont mortes mardi après qu’un bâtiment s’est écroulé dans un quartier résidentiel de la ville de Louxor dans le sud de l’Egypte, a indiqué un responsable des services de sécurité à l’AFP. La touriste allemande passait devant le bâtiment quand il s’est effondré aux alentours de 18H00 locales (17H00 HB). Elle est morte à l’hôpital des suites de ses blessures, a précisé ce responsable sous couvert d’anonymat.

Un Allemand qui marchait avec la victime à ce moment-là a été blessé et transporté à l’hôpital, ainsi que 13 autres personnes, selon des sources médicales et le responsable des services de sécurité.

Louxor et ses environs sont une des plus importantes destinations touristiques en Egypte. Les visiteurs viennent y voir la tombe du célèbre pharaon Toutankhamon, dans la Vallée des rois, ou démarrer des croisières sur le Nil.

source: Belga