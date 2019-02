Dix morts dans l’incendie d’un immeuble à Paris, piste criminelle privilégiée

Au moins 10 personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans un violent incendie, dans la nuit de lundi à mardi, d’un immeuble à Paris, dont une habitante, présentant des « antécédents psychiatriques », a été placée en garde à vue. Il a fallu plus de cinq heures aux pompiers pour maîtriser l’incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. On dénombre également 37 blessés, dont huit pompiers. Plus d’une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence, à l’aide de grandes échelles notamment.

Le procureur de la République de Paris Rémy Heitz a annoncé le placement en garde à vue d’une habitante de l’immeuble, situé dans le 16e arrondissement. Elle présente des « antécédents psychiatriques », a poursuivi le procureur. Selon le parquet de Paris, les premiers éléments de l’enquête tendent à privilégier la piste criminelle.

La femme, âgée d’une quarantaine d’années, a été « arrêtée en état d’alcoolémie alors qu’elle tentait de mettre le feu à une voiture », a indiqué à l’AFP une source policière. En conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s’était disputée avec lui dans la soirée et la police s’était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une autre source policière. Une enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort » et confiée à la police judiciaire.

Sur des images tournées par les pompiers, on peut voir d’immenses flammes s’échapper des fenêtres aux vitres explosées, notamment au niveau des deux derniers étages de l’immeuble, dont la cage d’escalier est également en feu.

Le bilan restait provisoire, d’après les pompiers qui ont découvert en fin de matinée un dixième corps « carbonisé » dans les décombres.

Les pompiers continuaient d’inspecter l’immeuble en fin de matinée car ils craignaient une reprise de feu et un effondrement des derniers étages. Au total, quelque 200 pompiers sur place ont participé aux opérations.

source: Belga