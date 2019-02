De la grisaille et de la pluie ces prochains jours

Le temps restera sec mardi avant des précipitations qui pourront être importantes mercredi et jeudi. Il fera également plus doux, selon les prévisions de l’IRM. Mardi après­-midi, il fera sec avec, dans les provinces le long de la frontière française et dans le sud du pays, des éclaircies. Maxima entre 1 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 5 à 7 degrés ailleurs. Vent faible ou modéré de sud à sud­-ouest puis de sud. Dans la nuit de mardi à mercredi, de faibles pluies sont attendues dans l’ouest. Dans les autres régions, le ciel s’ennuagera. Seul l’extrême est gardera de larges éclaircies jusqu’à l’aube. Minima de -­2 à +2 degrés dans l’est et de 2 à 5 degrés ailleurs.

Mercredi, le ciel deviendra partout très nuageux. Dans le nord­-ouest et dans certains endroits du centre du pays, des périodes de pluie ou de bruine sont prévues. Maxima entre 3 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 8 à 10 degrés ailleurs. Vent modéré de sud à sud­-ouest.

Jeudi dans la matinée, le ciel sera très nuageux avec en de nombreux endroits des périodes de pluie. Ensuite, un ciel de traîne avec des éclaircies et nuages porteurs de quelques averses à partir de l’ouest. Maxima compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes­-Fagnes et autour de 8 ou 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud­-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Source: Belga