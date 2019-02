Crise au Venezuela – Maduro juge « répugnant et risible » l’appel du Groupe de Lima

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a jugé lundi « répugnant et risible » l’appel lancé par le Groupe de Lima, qui réclame un changement de régime au Venezuela et exhorte l’armée à cesser de soutenir M. Maduro. Le président socialiste, qui parlait lors d’une cérémonie à Caracas, a également critiqué les pays européens qui ont reconnu comme président par intérim du Venezuela l’opposant Juan Guaido et les déclarations du président Donald Trump sur la possibilité d’une option militaire américaine dans la crise vénézuélienne.

« Ce dernier communiqué est vraiment répugnant, répugnant et risible, on ne sait pas s’il faut rire ou vomir », a dit M. Maduro, parlant de l’appel du Groupe de Lima.

Dans ce document signé par onze de ses quatorze membres, ce groupe a souhaité lundi un changement de régime au Venezuela « sans usage de la force » et a demandé aux forces armées de prêter allégeance à Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale qui s’est autoproclamé président par intérim.

Le Groupe de Lima a de plus appelé l’armée à permettre l’entrée d’aide humanitaire au Venezuela, où sévissent d’importantes pénuries en produits alimentaires de base et en médicaments.

« L’une plus démente que l’autre », a commenté M. Maduro en parlant des demandes du Groupe de Lima, composé de pays d’Amérique latine et des Caraïbes et du Canada.

M. Maduro participait à une cérémonie anniversaire commémorant le soulèvement militaire manqué mené le 4 février 1992 par Hugo Chavez, devenu par la suite président de 1999 à sa mort en 2013.

Investi le 10 janvier pour un second mandat jugé illégitime par l’opposition et par de nombreux pays étrangers, il a minimisé l’importance de la reconnaissance de Juan Guaido par une vingtaine de pays européens.

Six de ces pays avaient posé un ultimatum à M. Maduro, le sommant de convoquer dimanche au plus tard d’une nouvelle élection présidentielle, faute de quoi ils reconnaîtraient M. Guaido comme président par intérim.

« L’ultimatum a expiré. Oh! Et maintenant qui pourra nous défendre? », a ironisé le président chaviste.

Il a estimé que les reconnaissances européennes étaient liées aux plans des Etats-Unis pour le renverser. Washington a reconnu M. Guaido comme président par intérim aussitôt après son autoproclamation.

M. Maduro a relevé les nouvelles déclarations de M. Trump réaffirmant la possibilité d’une action militaire des Etats-Unis dans la crise.

« Comme s’il parlait de vacances à Miami Beach, il a dit qu’il envisageait l’option d’une invasion. C’est une folie, Monsieur Donald Trump », a lancé M. Maduro.

source: Belga