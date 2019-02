Attentat au Musée juif: Alexandre Strens a changé de nom à la suite d’une procédure officielle

Alexandre Strens a changé de nom à la suite d’une procédure officielle, a souligné mardi après-midi devant la cour d’assises Me Christian Dalne, avocat de la famille de la victime de l’attaque au Musée juif de Belgique. Il répondait ainsi à Me Laquay, conseil de l’accusé Mehdi Nemmouche, qui avait jugé « incompréhensible » que le jeune homme « se présente sous un nom qui n’est pas le sien ». Me Dalne a fustigé, dans le chef de la défense de l’accusé, des « insinuations » et des « fantasmes pour essayer de mettre le jury sur une autre piste ». Il a accusé les avocats de Mehdi Nemmouche de faire le « procès de la victime, de ses orientations personnelles et philosophiques ».

Le conseil de la famille Strens a évoqué la « cruauté » du divorce entre les parents de la victime pour expliquer son changement de nom, qui a été entériné par une procédure légale, a-t-il souligné, tout en annonçant davantage d’explications lors de sa plaidoirie.

« Nous n’avons pas de père, nous avons un géniteur », avait à ce titre déclaré l’une des soeurs d’Alexandre Strens lors de son audition.

Il est « incompréhensible » qu’Alexandre Strens se présente sous un autre nom, avait au préalable affirmé Me Laquay, conseil de Mehdi Nemmouche. « Son compagnon n’a appris son véritable nom qu’après plusieurs mois », s’était-il étonné.

La défense de Mehdi Nemmouche a pointé, pour renforcer son argumentaire en faveur d’une exécution ciblée et non d’un attentat, la justification apportée par la soeur d’Alexandre Strens pour expliquer son absence. Celle-ci a en effet rendu un certificat médical. Elle avait annoncé, par la voix de son avocat, ne pas vouloir témoigner, qualifiant les débats de « cirque » et estimant qu’on faisait plutôt le procès des victimes. La soeur d’Alexandre Strens a voulu éviter de dire des choses qui pourraient « donner des arguments aux avocats de Mehdi Nemmouche », a relevé Me Courtoy.

Ce dernier a une nouvelle fois promis de « tout expliquer » lors de sa plaidoirie.

Source: Belga