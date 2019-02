ATP Montpellier: David Goffin et Steve Darcis, associés, éliminés au premier tour en double

David Goffin et Steve Darcis, associés, ont été éliminés dès le premier tour du double au tournoi de tennis ATP 500 de Montpellier, épreuve sur surface dure dotée 524.340 euros, mardi dans le sud de la France. La paire belge a été surprise d’entrée par le Polonais Marcin Matkowski et l’Autrichien Philipp Oswald 2-6, 6-1 et 10/2 au super jeu décisif. La partie a duré moins d’une heure (52 minutes).

Plus tôt dans la journée, Steve Darcis, 34 ans, 311e joueur du monde, avait été éliminé aussi au premier tour du simple par le Français Antoine Hoang, 23 ans, 150e au classement ATP, issu des qualifications, sur la marque de 6-1, 6-2 en 61 minutes de jeu.

Exempté du premier tour, David Goffin (N.2), 21e mondial, défiera lui au second tour le Serbe Filip Krajinovic, 72e joueur du monde.

Source: Belga