Le choix impossible de parents de jumeaux siamois nés avec un corps et deux têtes

Les médecins craignent le pire après la naissance de frères siamois qui se partagent le même corps au Yémen. Les parents devaient prendre la décision la plus horrible de leur vie…

Des jumeaux siamois sont nés le mois dernier à l’hôpital Al-Thawra, à Sana’a, au Yémen. Il s’agit d’un cas extrêmement rare où les deux frères se partagent le même corps tout en ayant des cœurs, des poumons, des estomacs et des moelles épinières différentes.

Un cas rarissime

Les chances de survie de ces bébés sont très faibles et le fait qu’ils soient nés dans un pays en guerre en manque d’infrastructures médicales n’arrange pas les choses. De plus, c’est un cas rarissime pour les médecins. « C’est un cas unique au Yémen. Ils se partagent leur bassin, leurs deux bras et leurs deux jambes », a expliqué le docteur al-Balbi.

Pour augmenter les chances de survie des jumeaux, les médecins ont soumis aux parents l’idée d’en sacrifier un. Ils ont été confrontés à la décision la plus difficile et horrible de leur vie. Ils n’ont finalement pas fait de choix. « Je veux qu’il n’arrive rien à mes enfants. Je ne veux pas qu’ils soient séparés et qu’un l’un d’eux meurt pour l’autre. Je veux les deux dans un seul corps. Je ne m’oppose pas à ce que Dieu m’a donné », a déclaré Akram Ali Ahmed, le jeune papa de 20 ans.

Twins born with one body desperately need to leave Yemen for treatment https://t.co/SUahDrqgQS — Metro (@MetroUK) February 4, 2019

Demande de l’aide internationale

L’état des enfants est jusqu’à présent relativement stable mais le chef du département craint que leur santé se détériore s’ils ne quittent pas le pays et qu’ils ne reçoivent pas des soins adaptés. « Nous sommes actuellement à la recherche de financement et d’assistance afin de pouvoir fournir des soins de santé appropriés pour leur état de santé très critique et les faire quitter le Yémen. Nous espérons que les organisations internationales concernées par la santé des enfants et des nouveau-nés nous aideront à sauver ce bébé à deux têtes », a déclaré le docteur Al-Balbi.

Des jumelles siamoises bientôt trentenaires aux USA

Il existe un cas célèbre de sœurs siamoises ayant deux têtes et se partageant le même corps. Bientôt trentenaires, Abigail et Brittany Hensel sont diplômées d’une université américaine et ont déjà fait de nombreuses apparitions dans les médias américains. À leur naissance, leurs parents avaient décidé de ne pas tenter une séparation chirurgicale après avoir appris qu’il était très probable que l’une des deux ne survive pas à l’opération.